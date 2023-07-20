周三泛歐Stoxx 600指數收盤上漲1.21點或0.26%，為461.97點。指數為連二漲。

由於六月通膨的降溫，英國富時指數升1.8%，英鎊匯率下跌，出口商上漲。通膨資料還引發歐洲房地產股的大漲4.3%，升至近兩個月新高。

Lombard研究主管Andrea Cicione說，通膨似乎終於開始回落，甚至核心通膨也在逐漸降溫，這基本上開啟了一種前景，即各國央行不會像最近那麼樣的鷹派。

歐元區公布六月核心通膨率仍上升。從貨幣市場走勢來看，歐洲央行(ECB)下周升息25基點的機率仍高達97%。

貝萊德(BlackRock)資深策略師Laura Cooper說，在歐洲今年以來，正面獲利財報一直是股市大盤的推動力，但我們在下半年很難看到會持續下去。「我們正在離開奢侈品股，我們喜歡週期性股票，因為他們的財報盈虧已經反映在價格中」。

ASML早盤出現波動，午後執行長電話會議之後走低，收盤下跌1.9%，報651.9歐元。稍早該公司公布第二季淨利年增，但出現季減；並上調全年銷售預測。但公司也透露出EUV交貨的延遲。

在智利礦商Antofagasta下調全年銅產量預測後，股價下跌1.4%，報1486英鎊。歐洲礦業股至數也下跌1.1%。

開雲集團(Kering)大漲7.4%，報530歐元。稍早有報導指出，公司正與財務顧問溝通，以保護自己免於受到潛在競購者的攻擊。開雲也任命了旗下主力品牌Gucci的新任執行長。