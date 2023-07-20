近幾年物價飆漲，民眾荷包縮水，一名男子觀察到很多店家都是一次調漲5元，消費者接受度較高，他表示「每次都只漲5元其實很聰明吧？」網友紛紛留言說，5元對很多人來說很無感，直呼「真的是很聰明的作法」，還有人抱怨「有的漲價後餐點還縮水」。

原PO今（20）日於PTT八卦板指出，過去一顆茶葉蛋才賣8元，後續經過2次調漲，從10元變成13元；蛋餅也從30元漲到35元；滷蛋原本也只賣10元，漲價後變為15元，他認為一次漲5元其實是很聰明的作法。

原PO解釋，漲幅小客人還是會買單，反觀一次漲10元會引起消費者不滿，因此把10元分成兩次調漲是最好的方式，他問「每次都只漲5元其實很聰明吧？」

原PO的觀察獲網友認同，紛紛表示「5元對很多人來說無感，很聰明」、「漲一點，再推活動特價，有優惠你還是會買單」、「真的是溫水煮青蛙的概念」、「有的漲價後餐點還縮水」、「其實只要聯合漲價，你找不到便宜的你就會接受價格」。