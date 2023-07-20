台中知名連鎖餐飲「江小漁鴛鴦酸菜鍋」於年前遭查將過期1年、高達43公噸的巴沙魚改標轉售加盟店，加盟店負責人於不知情下再供應予餐廳顧客食用。檢方偵結後，以涉犯變造私文書、販賣虛偽標記商品及詐欺取財等罪起訴楊男楊男及戴女夫妻2人。2人在審理時均認罪，並經與檢察官達成認罪協商，台中地院因此依變造私文罪分別判處2人有期徒刑8月、緩刑2年，沒收非法所得29萬5050元。

根據起訴書，楊男為香椒國際開發有限公司登記負責人，同時亦未「江小漁酸菜魚」公益店負責人；戴子婕則為威晶國際企業有限公司。威晶公司係經營「江小漁酸菜魚」品牌之連鎖加盟、食品進口等業務，香椒公司則負責將威晶公司進口之食品，銷售予「江小漁酸菜魚」各加盟店，香椒公司、威晶公司均由楊雙懋為實際負責人，負責營運決策、業務推廣，戴女則負責各項行政工作。

台中市食品藥物安全處日前查獲連鎖餐廳「江小漁」販賣過期魚品，立即封存商品。（圖 / 中時資料照）

楊男夫妻於2018年1月26日至2020年1月6日間，以威晶公司名義陸續自越南進口巴沙魚共4809箱，保存期限分別自2021年2月15日至同年11月6日，冰存於中市某家冷凍倉儲公司，該批魚貨轉售給香椒公司，再由香椒公司賣給各加盟店。

受新冠疫情影響，進口之巴沙魚共計4809箱、4萬8090公斤皆未能於2021年11月到期之前全部售出。楊男夫妻為避免損失，於是未經越南皇龍公司同意，將魚貨運往威晶公司的小冷凍庫，亦指示不知情員工變造商品標籤，改為僅記「保值期：24個月」之商品標示內容，再將其中281箱轉售中、彰、投及台南等4間不知情的加盟店，非法所得約有29萬5050元。

台中地院接手最終審理時，楊男與戴女二人均坦承犯行，並表示加盟店負責人及代理人均不知情商品過期改標等事實，亦與檢察官於審判外達成協商。檢察官聲請改依協商程序而為判決，台中地院因此不經言詞辯論，於協商合意範圍內協商判決。