今年7月20日正逢香港傳奇武打巨星李小龍離世50週年，儘管他的死因多年來仍眾說紛紜，但他一生短短32年僅憑藉4部半電影影響全球，至今他弘揚的武術精神及貢獻仍留存影迷心中。

李小龍1940年出生於美國，隔年才與父母回到香港，自7歲起父親便教李小龍練習太極拳鍛鍊身體，13歲時他向詠春大師葉問拜師學藝，而他學習武術的初衷只是想保護自己免於被欺負，之後曾一度感到詠春的練習單調沉悶而放棄，但在一次街頭衝突中，他利用詠春的日字衝拳擊倒對方，才讓他恍然大悟重回武館，直到成年到美國念書才離開。

然而，他在美國華盛頓大學修讀戲劇，隨後開始客串演出多部美國電視劇；1971年李小龍回到香港，獲香港嘉禾電影公司老闆鄒文懷邀請出演電影《唐山大兄》，而他也憑藉此電影爆紅，躍升一代功夫巨星，隨後演出的《精武門》、《猛龍過江》、《龍爭虎鬥》及《死亡遊戲》更成功帶起全球功夫熱潮。

李小龍憑藉此電影《唐山大兄》躍升一代功夫巨星。（圖／中時資料照）

不過，李小龍1973年7月20日卻在參演《死亡遊戲》期間，突猝死於女星丁佩家中，享年32歲，消息一出震撼全球，雖當年驗屍報告中稱死因為腦水腫，醫師猜測李小龍應是對止痛藥產生高度敏感而引發腦水腫，但至今外界對於他的死因仍有眾多猜測及傳言。

李小龍在參演《死亡遊戲》期間突猝死。（圖／擷取自微博）

如今迎來他逝世50週年，香港華美博物館展出藝術家朱達誠特意打造的真人大小的李小龍雕塑，更刻劃出李小龍最具標誌性的「側踢」姿勢，而這尊李小龍雕像將在展覽結束後捐贈給李小龍基金會；此外，香港文化博物館也將舉行「李小龍——經典永續」展覽，並放映多部李小龍主演的電影。