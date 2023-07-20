由於國民黨總統參選人侯友宜近期民調表現陷於頹勢，藍營內部傳出「換侯」聲音。對此，侯競辦副召集人謝龍介回應，黨內確實有不同聲音，但過去有「換柱（前立委洪秀柱）的痛」，這種事犯一次是笨，犯兩次就是該死。

謝龍介今（20）日在節目《POP撞新聞》中指出，723全代會當天，國民黨會「團結一致，不會發生什麼事」，他提到，國民黨每周三舉行中常會，周二常有換侯消息傳出，但到了周三當天這種聲音就不見了，這樣吵吵鬧鬧沒有意義。

除此之外，謝龍介透露，基層黨代表他也認識很多，很清楚出現雜音是有些人「刻意作為」，背後的動機沒辦法猜測，但真正要連署時，大家會就團結一致，「且過去有換柱的痛，政黨再犯這個錯誤，犯一次是笨、犯兩次就是該死。」

對於侯友宜的競選團隊，謝龍介也坦承，剛開始確實腳步混亂，但近一個月來已朝正向發展，包括對外、整合、候選人本身都有向上提升，這就是好的現象。

而主持人錢怡君進一步詢問，「723全代會，一定會通過侯友宜的提名？」謝龍介回應，自己也是黨代表、中央委員，台南就有1、200個黨代表，有不同聲音的很少，大家會共體時艱，團結凝聚向前走，「黨內有不同意見可以啊，可以在黨內講，但既然已經中常會通過，未來就把723當作重新出發的過程。」暗指國民黨還是有黨紀的。