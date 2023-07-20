肉桂香氣濃郁，讓許多人愛不釋口，近日網路盛傳吃「肉桂能降血糖」，也讓許多民眾躍躍欲試。對此，食藥署提醒，此說法並無實證，因此呼籲糖尿病患者應與醫師、營養師配合，選擇適當的飲食，以維持身體健康。

食藥署表示，肉桂因有獨特香氣，常用於烘焙點心、咖啡調味，但目前並沒有足夠的實證顯示吃肉桂可以達到降血糖的功效，「肉桂無法替代任何血糖藥物。」

食藥署提醒，糖尿病患者應依病情與醫師、營養師配合，選擇適當的健康飲食，遵照醫囑按時服藥。

肉桂常被認為具有強大的保健效果。之前也曾傳出「食用適量肉桂可提高胰島素的敏感度，可穩定血糖，可避免代謝疾病」，台灣事實查核中心2021年10月曾訪問多位醫師、營養師，林口長庚醫院中醫部醫師顧德茜當時表示，雖有許多研究探討肉桂是否可增加胰島素敏感度或穩定血糖，但目前正反意見都存在，目前科學界對此尚無定論。