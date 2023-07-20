國發會最新公布的5月景氣對策信號維持藍燈，同時指標與領先指標皆下滑；國泰金本月調查顯示，景氣現況樂觀指數由上月-1.9續揚至3，展望樂觀指數則持平在5.5，大額消費意願指數由上月10.6續揚至11.3，創19個月以來新高，耐久財消費意願連兩月改善至-12.3。房屋交易調查方面，買房意願指數由上月-49.1微降至-49.5，賣房意願指數則由上月-19.4上升至-18.2，顯示在7月房地產新法上路後，買賣意願的變動方向分歧。

另外，本月調查結果顯示，民眾對於2023年台灣經濟成長率的平均預期值與上個月同為2.1％，有52％ (6月：51％) 的民眾認為2023年經濟成長率會在2％以上；民眾對於2023年平均通膨預期值與上個月同為2.6％，有高達88％ (6月：87％) 的民眾認為2023年通貨膨脹率會高於2％。綜合以上，民眾對於經濟成長看法持平，而通膨預期仍續處高點，皆維持在與前月相同的水準。

股市方面，調查期間特定產業題材持續發酵，投資人交易熱絡但轉趨謹慎，國際主要股市區間震盪。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數降至15.9 (6月：17.7)，但風險偏好指數連兩月上升至13.9 (6月：13.7)。