德國向來以汽車業為傲，但在電動車領域卻面臨大挫敗，根據《泰唔士報》報導，德國因為面對大陸競爭對手，加上電動汽車需求下降，德國3大汽車製造商已減產近2成。

分析服務公司MarkLines數據顯示，今年前5月，包括福斯、BMW和Mercedes-Benz等在歐洲工廠的汽車生產量，與2019年同期相比減少了50萬輛，相當於下降近20%。

尤其福斯備受衝擊，數據顯示，福斯今年前5個月在歐洲生產9萬3000輛新款電動車ID系列，只賣出7萬3000輛。福斯因此決定削減電動汽車的產量。

報導提到，疫情結束後，上述這3家車廠面臨中歐腹地能源和勞動力成本上升，以及軟體故障、擺脫燃油機等問題，使復甦失去動力。

德國汽車經銷商中央協會副主席Thomas Peckruhn示警，電動車的新訂單年下滑30%至50%。

此外，大陸汽車製造商吉利和蔚來在德國的銷售量持續上升，也威脅到德國汽車製造商在本土的主導地位。今年上半年，被上海汽車集團收購的MG，以及和Polestar為首的這兩家公司，合計銷量約占德國電動汽車銷量的7%，且此一比例正在迅速上升。