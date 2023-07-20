資深媒體人王尚智。（資料照,劉宗龍攝）

隨著兩岸局勢升溫，2024年總統大選也被認為是和平與戰爭的選擇。資深媒體人王尚智今（20）日透露，前陣子聽到超級台商朋友說出「2028年前，最後一場總統大選，還是挺要緊的，那就努力一下吧」的驚悚結論，席間聽懂的人「無不沉默1秒」。

王尚智今在臉書指出，前陣子最入耳驚悚0.1秒的一句，是位來自中美兩岸關係深遠的超級台商朋友說出「2028年前，最後一場總統大選，還是挺要緊的，那就努力一下吧」這番話。王尚智說老前輩語氣淡然，那是長久在中美兩地生意且政商往返，俯瞰且洞悉時局遷流的深邃結論，而席間聽懂的人，無不沉默1秒。

王尚智認為，這次總統大選是兩岸浮生，充滿著彷彿三十三天分層逐流的追尋，也包括戮力、盡綻與絕望、荒蕪的萬千姿彩，並透露不少沉默冷觀幾十年的台商，這回都是第一次縱身投入資源，尋找他們可以支持、寄掛希望的對象。

「在我看來，今年終究是一場『諸神入局』的不可思議機緣」，王尚智直言，「兩岸戰爭烽火、人心廣闊流離」與否的未來一契間，雖早已嵌入中、美巨大的文明演化框架之中，但落諸「戰爭對抗和平」的共業抉擇，最終繫於「某一張選票」疊幻而湧的蝴蝶效應，依此鼓動了下一場，國際時代潮浪的絕望或風華。