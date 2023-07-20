號稱全台「最美里長」的新北市永和區永福里里長陳紫渝，昨（19）日被週刊爆料和派出所涂姓員警祕戀中，小倆口被直擊開房，事後陳紫渝發聲認愛稱「是的，我跟涂先生正在交往」，令眾多粉絲心碎，而陳紫渝老爸陳昱庭也表示會再弄清楚狀況，再對外說明。

陳紫渝昨爆出緋聞，被直擊搭上一名年輕男子的車，過程中停等紅燈時都可見兩人互動親密，下車後兩人挽著手走到一間旅館內，直到兩個小時後才離開。而男方的身分被起底是26歲凃姓員警，事後陳紫渝在IG寫下168字認愛：「是的，我跟凃先生正在交往，我很小心呵護這段得來不易的感情，我希望大家可以祝福我，也請大家給我們空間，謝謝。」

不過提到男友，陳紫渝略顯嬌羞，她表示家人對於兩人交往反應不大，平時不太過問感情狀況。昨天受訪時稱擔任永和區協和里長的父親陳昱庭還沒對她說什麼。據悉，陳紫渝家教甚嚴，據《鏡週刊》報導，外傳陳紫渝第一時間也不知道該如何向父母說明，而爸爸陳昱庭受訪時僅稱，在弄清楚事情真相之後，再對外界說明。

據了解，26歲的凃姓員警是個性外向的陽光男孩，頂著俐落短髮、有雙濃眉大眼，從警約3年時間，目前任職於永和分局秀朗派出所，也常於臉書曬出穿著警察制服的帥照，周遭的人更是對他讚譽有加。