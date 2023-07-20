女星江泳錡因演出《甘味人生》竄紅，近年成立公司，業績強強滾，卻驚傳4年婚姻觸礁；對此，江泳錡的閨密楊繡惠證實此事，而前夫楊煥喻昨發文批：「你們會有報應的」引發外界聯想。

江泳錡2019年與電視台監製楊煥喻甜蜜完婚，事後她上節目透露，兩人認識非常久，但交往3天即登記結婚，把雙方父母嚇壞了，不過江泳錡甜讚楊煥喻個性善良、貼心、工作能力強，非常吸引她。

昨（19日）楊煥喻突在臉書發負面文：「對於那些愛唱衰別人、落井下石、八卦嘴賤的人，你們會有報應的。」不少好友紛紛留言關心，而根據《三立新聞網》報導，江泳錡驚傳離婚，楊繡惠被問及此事表示：「知道離婚啊，她出國去了，這也沒什麼好訝異的阿，人不就都這樣嗎分分合合，現在這個世代來說很自然吧。」

不過，江泳錡目前在韓國帶貨，截稿之前未回應離婚一事，不清楚是否真的辦妥手續，目前臉書發文全跟工作有關，而她的經紀人透露，2人確實發生口角，都在磨合。