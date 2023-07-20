南韓總統辦公室今天宣布，美國總統拜登今年8月將在美國與南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄會面。

拜登今年5月在日本主辦的七大工業國集團（G7）峰會上邀請尹錫悅與岸田赴美會談。

日本讀賣新聞與南韓媒體Newsis報導，日本、美國與南韓正安排於8月18日在美國馬里蘭州大衛營（Camp David）舉行3國領袖峰會。

路透社報導，尹錫悅的辦公室透過聲明表示：「確切日期和地點會在3國協調後盡速公布。」

即便北韓的核武和飛彈威脅與日俱增，日本與南韓多年來仍因歷史糾葛而削弱彼此合作，但尹錫悅自去年就任以來一直致力修復韓日關係。

拜登今年5月讚揚尹錫悅與岸田「勇於改善雙邊關係」，美日韓3方夥伴關係也因此更加強健。

讀賣新聞引述不具名美日消息人士的說法報導，3國領袖將在峰會上討論加強嚇阻北韓的方案和其他議題。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）