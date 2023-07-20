受到全球快速升息，消費者景氣出現劇烈反轉，從去年6月開始，南韓全國房屋交易價格指數（房價指數）連續下跌超過12個月，儘管今年6月的跌幅縮小，但南韓金融監督局已經召集當地金融機構了解房地產相關風險，並敦促業者針對貸款逾期數量可能暴增的狀況提前做準備。

路透社報導，南韓房價指數在去年12月出現創紀錄的1.98%跌幅，隨後當局鬆綁金融政策，除了利率從今年1月開始後維持不變，還提供房貸補助措施，使得6月房價指數跌幅縮至0.05%，企圖讓房價軟著陸，而非硬著陸。

南韓金融監督局（FSS）在聲明中提到，呼籲金融機構能夠迅速核銷或重組不良貸款，以控制債務拖欠率，並積累足夠的資本來吸收潛在損失。副局長Seon-oh Hwang提到，「雖然目前證券公司的房地產融資逾期金額仍在可承受的範圍內，但我們要求做好先發制人的準備，考慮到最壞的狀況，以免出現任何麻煩。」

至少10家的南韓金融機構同意當局對房地產的措施，金融監督局也強調，「現在將加強對房地產項目風險敞口的監控，以防止出現任何流動性風險，同時加強接觸高度脆弱的業務。」