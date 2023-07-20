澎湖目斗嶼北方海域前年今天才被發現水龍捲奇景，而昨天也因為泰利颱風外圍環流過境，被民眾直擊又有罕見水龍捲形成，且持續時間約30分鐘左右，上方有明顯漏斗雲，隨後澎湖本島就遇雷陣雨，只是這陣雨來的快去也快。

中央氣象局澎湖氣象站主任張欽雄表示，水龍捲其實是對流胞的位置引發，在西南氣流颮線經過時容易引發，澎湖在東吉、赤崁、吉貝也常見，但這次由颱風外圍環流引發的較少，所以2年前在目斗嶼也只是巧合，看當時氣候發展，並非目斗嶼北就比較常見。

目擊民眾是19日下午4時30分左右，乘船往澎湖北海目斗嶼方向行駛時，發現北方海域烏雲密佈，不一會水龍捲就成形，迅速將海水吸上雲端，且在海面上快速移動，同一時間澎湖本島也局部降下陣雨。

張欽雄指出，一般在兩個或多個對流胞出現時，由於下衝氣流方向形成夾角，容易形成渦漩，易於發展成龍捲風。近來因颱風外圍環流影響，造成激烈對流雲系統，漏斗雲接觸到水面，就會形成水龍捲。

而水龍捲是一條快速旋轉、夾雜著水滴的雲柱，由對流雲的底部連接著水面，其風速一般較陸地上的龍捲風為低。但由於水龍捲有時能將水吸起，故也俗稱為「龍吸水」。

張欽雄也說，水龍捲好發於夏季，以往沒有颱風時在東吉島，甚至馬公菜園都曾發生過，因此和颱風沒有直接關係，但水龍捲形成原因與颱風相似，只是較為局部，且生命週期和移動路徑都較短，一般不會持續超過20分鐘。只是在澎湖水龍捲都維持在10分鐘左右，若如目擊者宣稱長達30分鐘，則相當罕見。