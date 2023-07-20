台灣Me too事件頻傳，教育部統計，目前在大專校院就通報25、26件性騷擾或性侵害事件，全都屬悲情事件。教育部長潘文忠表示，在校園性騷擾事件中，即使加害者已離校、受害者已畢業，也會追到底。《性別平等教育法》一旦修正通過，將從明年3月8日起實施。

立法院教育及文化委員會今天審議性平法修正案，潘文忠報告指出，這次修法，對於校園內性騷擾及性侵害事件，行為人處置措施及事件調查更加嚴；並新增行為人懲罰性賠償金、保障吹哨者等；也防堵權勢性騷擾，若行為人為校長、教職員工，調查小組必須全部外聘等。

潘文忠進一步表示，如果是學生未成年，師生戀一律禁止；若學生已成年，那要看有沒有權勢關係，如果老師有指導學生或給學生打成績的權力，那這樣的師生戀也會禁止。

民進黨立委吳思瑤質詢指出，大專校院Me too事件頻傳，許多受害學生匿名投訴，或是在各方關切下噤聲，導致調查上的困難。她問教育部目前掌握多少大專校院性侵害、性騷擾事件？教育部學務司長吳林輝回答說，目前掌握25、26件，還在滾動增加中。

吳思瑤指出，在校園的性侵害及性侵害事件中，如果加害者已離校、受害者已畢業，影響校方調查強度及進度，怎麼辦？

國民黨立委鄭麗文質詢說，教育部要禁止師生戀，會不會管太多，而且可能有違憲的疑慮。她舉例，前行政院長林全、法國總統馬克宏等人都是師生戀，而且還傳為佳話，只要兩情相悅，師生戀有何不可？

潘文忠表示，目前教育部掌握的大專校院25、26件性騷及性侵害事件中，全部都是悲情事件，沒有一件是佳話。校園性侵害及性騷擾事件，若已成案，即使加害者已離校、受害者已畢業，也會追究到底。

潘文忠表示，關於校園性侵害及性騷擾事件，教育部將蒐集各種樣態，並提出指引，以讓各校處理時參考。而《性平教育法》一旦修正通過，將於明年3月8日起實施。