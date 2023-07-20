俄羅斯退出黑海穀物協議後，烏克蘭正開闢一條臨時航線，試圖維持糧食出口。俄國警告，自20日起所有經黑海前往烏克蘭港口的船隻都將視為「潛在軍用物資船」。

綜合法新社與路透社報導，俄羅斯日前拒絕展延讓烏克蘭得以透過黑海出口穀物的協議，收回對航行安全的保證。這份由聯合國和土耳其去年7月斡旋的協議，使原本在俄烏戰爭下出口受阻的烏克蘭穀物得以安全外銷，進而達到緩和全球糧食危機目的。

烏克蘭已表明會致力維持糧食從黑海出口，並告訴聯合國海事機構國際海事組織（IMO），烏方「決定建立一條臨時航線」。

俄羅斯國防部隨後表示，將把所有途經黑海前往烏克蘭港口的船隻視為「潛在軍用物資船」，這些船所懸掛旗幟則將被視為在俄烏衝突中支持烏克蘭的國家。

俄國國防部在Telegram發表的聲明中說，相關措施將自莫斯科當地時間今天入夜生效（台北時間20日5時起），但未透露可能採取何種行動。

此外，俄國國防部也宣布黑海國際水域的東南和西北部分地區將暫列為「不安全航行」區域，但未對此提供進一步細節。

烏克蘭今天指控俄羅斯在「地獄般」的暗夜空襲中鎖定2個黑海港口，企圖破壞糧食出口基礎設施，將易受影響的國家置於風險。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚間談話時說：「今天遭遇攻擊的港口儲存了大約100萬噸糧食。這些糧食本應運往非洲和亞洲消費國。」

基輔當局說，攻擊導致準備運往中國的6萬噸農產品受創。

烏克蘭敦促黑海地區其他國家出手干預，確保船隻安全通行。

俄羅斯總統蒲亭今天指責西方國家為自身利益濫用黑海穀物協議，並指控烏克蘭將黑海糧食走廊用於「戰鬥目的」，但他表示只要滿足俄羅斯自家商品出口的所有要求，俄國會即刻重返這項協議。