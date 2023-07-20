大學究竟要選校還是選系，讓不少準大學生傷透腦筋，一名男子表示，和好友說好要一起上台大，學測結果他可以選台大藥學和某私立牙醫系，好友則是錄取台大土木工程系，他糾結許久後捨棄台大，跟好友說自己的決定，反遭對方嘲諷是「廢物」，他自卑地說「早知道當初就選台大」，網友則安慰他「牙醫比土木賺，畢業就知道誰羨慕誰了。」

原PO昨（19）日於臉書社團《黑特帝大》指出，2年前和好友說好要一起考上台大，學測結果出來，他錄取台大藥學和某私立牙醫系，朋友則是錄取台大土木系，他反覆思考了很久，決定捨棄台大，念私大牙醫系。

沒想到好友得知原PO錄取私立大學後，不斷地嘲諷，讓他後悔沒有選擇台大，自卑到他不敢再和對方見面，「台大生覺得我是個廢物，早知道當初就選擇台大，我現在會不會比較好過呢？

網友反大讚原PO眼光較長遠，因牙醫系畢業後開診所很賺錢，屆時一定會讓台大土木的好友羨慕，「現在是選系不選校的年代了」、「牙醫畢業比土木賺好嗎」、「原來土木有資格嘲笑醫牙」、「你才是最聰明的人，讀牙就無敵了，畢業幾年後你開個診所，隨便植顆牙就是他一個月的薪水，看誰羨慕誰」、「等他畢業就會羨慕你了，未來牙醫」。