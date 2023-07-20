2024大選前爆發軍人共諜案！國防部政治作戰局及檢調獲報，扯鈴教練魯紀賢疑受大陸軍情單位指示在台發展組織，自去年4月起利用陸軍營區士官兵向營區附近地下錢莊或當鋪借錢機會，透過退役士官兵「學長」牽線下接觸、拉攏、吸收6個陸軍單位10多位士官兵，以協助還債為由，要求士官兵伺機蒐集其服役營區公務或軍事機密，形成龐大共諜網絡，涉犯《國家安全法》發展組織罪。

台北地檢署19日指揮國安站兵分25路搜索6個陸軍營區、約談魯男及退役士官兵7名被告、現役士官兵及錢莊業者11名證人，檢方20日訊後以涉犯《國安法》重罪，有逃亡、串證之虞，聲押禁見魯男、林姓、李姓、常姓退役士官兵5人，另郭姓退役軍人20萬元交保，另名退役軍人請回。

北檢表示，因全案仍有共犯及證人多人尚未到案，近日將繼續執行搜索約談行動，因此不透露案情細節，案情將擴大發展。

本案起源於北部某陸軍營區部隊輔導長，發 現士官兵被營區附近的地下錢莊與當鋪業者追債，錢莊業者是透過部隊退役學長介紹學弟方式，借錢給缺錢花用的士官兵，而借錢的士官兵在營區內的作息不正常，甚至疑似有蒐集營區公務機密或軍事祕密的舉動，輔導長遂將情資向上通報。

國防部政戰局彙整情資後，發現至少有6個陸軍營區的士官兵被錢莊追債後，在營區疑似蒐集機密情資的動作，懷疑幕後恐有共諜組織操控，因此將全案請報調查局國家安全維護工作站偵辦，國安站蒐證後報請北檢檢察官檢察官黃冠中指揮偵辦。

檢調發現，扯鈴教練魯紀賢涉嫌自去年4月間起，透過退役士官兵接觸、拉攏、吸收被積欠錢莊債務的10多位陸軍營區士官兵，發展共諜網，伺機刺探、蒐集軍事、公務情報，涉犯修正前之《國家安全法》第2條之1、第5條之1等罪嫌，19日展開第一波偵查行動。

涉及共諜案的扯鈴教練魯紀賢，因被控冒用「中華民國扯鈴聯盟」常務理事名義，誆稱聯盟要出國辦世界盃扯鈴比賽等理由，募款1000多萬元被北檢起訴；台北地院於2021年依2個詐欺罪判魯男4年10月徒刑、另2罪判刑8月，得易科罰金，全案仍於法院審理中。