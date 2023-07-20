日籍球星大谷翔平系列賽前2戰都有長打貢獻，洋基不給他好球打了，20日大谷翔平持續先發上陣，單場5打席4度上壘，全是靠著4壞保送踏上壘包，洋基雖然降低大谷翔平帶來的傷害，不過天使仍靠著沃德（Taylor Ward）、瑞吉福（Luis Rengifo）攜手開轟，最終7比3打敗洋基，天使系列賽3連戰全勝，也是14年來首度將洋基橫掃出門。

洋基推派羅棟（Carlos Rodon）擔任先發投手，大谷翔平過往對戰2打數敲出1安，該支安打為三分炮，雙方自2018年後首度交手，大谷翔平首打席獲得保送，隨後由沃德敲出2分炮回本壘攻下分數。3局下大谷翔平為首名打者，同樣獲得4壞保送後，在莫尼亞克（Mickey Moniak）安打掩護下跑回分數。

大谷翔平第3次打擊遭到羅棟三振，也是本場唯一一次無法上壘的打席，6局下天使攻占二壘，洋基選擇敬遠大谷翔平，最後一次打擊機會，大谷翔平仍大開選球眼，單場4次獲得保送，也追平了21年9月22日對陣太空人、9月24日的大聯盟生涯個人最多紀錄，當時大谷翔平正在尋求生涯首座大聯盟全壘打王。

大谷翔平結束個人連續7場安打紀錄，但靠著單場4度上壘，大谷上壘率來到3成97，準備逼近4成大關，有望完成打擊三圍3/4/5的頂尖數據。天使此戰敲出2轟，目前球隊已經連續18場比賽都有開轟紀錄，追平41年來隊史最長紀錄，天使也靠著3戰掃掉洋基，戰績爬回5成以上，離外卡還有4.5場差距。