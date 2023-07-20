清華大學教授陳榮順獲得今年師鐸獎。（教育部提供／林志成台北傳真）

教育部公布112年師鐸獎獲獎名單，共選出72名獲獎者，包括校（園、院）長19名、教師52名、軍護人員1名；依教育階段別，則有國小24名、國中18名、高中13名、特殊教育3名、大專校院14名。教育部預計於9月25日在陽明山中山樓辦理表揚大會。

教育部表示，今年師鐸獎年計有168名候選人，決審小組評審委員進行書面資料審查及面談，經過評選，選拔出112年師鐸獎72名獲獎者，獲獎人員事蹟將收錄於《112年師鐸獎芳名錄》，並將上傳至教育部良師興國網站，以及登錄於教育家網站「人物故事」專區，提供民眾參閱。

台東縣台東市豐年國小老師蔡佩津，為本屆師鐸獎最年輕的獲獎者。大學時，因著社會服務活動、社區走查課程等，看見台東孩子的需要，決心留在台東貢獻一己之力。蔡佩津相信透過教育的陪伴與介入，有機會改變孩子的未來。

第一次見面四年級的極重度多重障礙（智能障礙加語障）的學生阿傑時，蔡佩津老師在黑板上寫了「你、我、他、魚、狗、貓」等字，結果阿傑幾乎不認識字，而且連仿說短句子都不流暢，她決定從二年級程度的教材開始教學，逐步建立阿傑識字的能力。

快兩個學期後，阿傑產生明顯的進步，已能順暢的唸出二年級的課文。現在，阿傑已經在臺東專科學校綜合職能科就讀，期待著不久之後，能看到阿傑能有一技之長，並能照顧自己生活一切所需。

2003年任職清華大學至今的陳榮順教授，為本屆師鐸獎最年長的獲獎者。陳榮順在研究與教學之餘，也投入經濟弱勢生輔導。

胡同學從小在夜市長大，每天放學後直奔夜市、擺攤、收攤、回家整理家務、照顧身障父母親及中度智障的長姊，就是他生活的全部。

110年5月疫情爆發，夜市停業，胡同學家庭經濟雪上加霜。

陳榮順雖非胡同學的系上導師，透過旭日基金會認列其為輔導對象，他擔憂胡同學只在校園三天之學習是不完整的，為強化他的課堂內、外學習，因他積極尋找資源，輔導擔任學校計畫助教，補足其未擺攤的收入。因此，自大一下學期開始，胡同學只需每周五擺攤，大幅增加在校學習時間。