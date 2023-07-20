昔被封為「國民妹妹」的南韓女星文瑾瑩（文根英），13歲那年因演出韓劇《藍色生死戀》一炮而紅，之後演出多部作品奪下許多南韓戲劇大賞的肯定，不過她卻在2017年罹患罕見疾病險截肢，緊急動了4次手術，經休養一段時間後才逐漸返回螢光幕前。

文瑾瑩2000年因在韓劇《藍色生死戀》中飾演女主角宋慧喬的小時候，由於外型清秀加上精湛演技，讓她走紅，之後她陸續演出《清潭洞愛麗絲》、《風之畫師》等戲劇同樣表現亮眼，其中她憑藉《風之畫師》奪下百想藝術大賞電視部門最佳女演員、SBS演技大賞，被當時的南韓娛樂圈看好她的前途不可限量。

不過2017年她因手臂疼痛覺得不對勁，到醫院檢查後發現竟是罹患急性腔室症候群，最嚴重恐須截肢，於是她決定全面停工專心休養，過程中一連開了4次刀才免於被截肢的命運，但她也因此在手臂上留下了一條長達30公分的傷疤，整整休養了2年，直到2019年才正式回歸。

在她回歸後，被發現整個人胖了一大圈，她也坦承，確實「胖太多了，沒有穿得下的衣服」，而與過去少女味十足的形象有所落差的她，一度遭酸從「國民妹妹」，胖成了「國民阿姨」，但粉絲出面緩頰認為，現在才是文瑾瑩健康的樣子，如今她也時常透過社群與粉絲分享生活日常。