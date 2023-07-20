美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）周二突訪北京，會見中國國務委員兼國防部長李尚福。

美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）周二突然造訪北京，而他第一個會見的，就是在華府制裁名單上的中國國務委員兼國防部長李尚福。

據《南華早報》（South China Morning Post）19日報導，中美因地緣政治緊張，加上制裁，雙方軍事關係緊繃。而中方駐美大使謝鋒上周也罕見和美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）在五角大廈會談。

據中國社會科學院中美關係研究員盧翔說，美國很可能比中國更迫切地想要恢復軍事對話。他指出，這迫切感源自解放軍在台灣周邊的活動。自從美國聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台後，解放軍就加強了在台灣周邊的活動，而北京也以中斷雙方軍事對話報復。

如今解放軍幾乎天天都出動艦、機到台灣附近，迫使台灣緊急出動戰機回應。盧翔說，美國希望，能透過和中方的軍事聯繫，設法讓解放軍減少在台灣附近的軍事活動，而那或許說明了這迫切感。

華府曾說，北京拒絕美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）和李尚福對話。而李尚福因2018年協助中方採購俄羅斯蘇（Su）-35戰機和軍備，以致受到美國政府制裁。先前美國因國營「俄羅斯國防出口公司」（Rosoboronexport）則是因違反美國禁令，與伊朗、北韓和敘利亞進行軍火交易，而受到制裁。

北京曾說，美國拒絕解除制裁，營造必要的對話條件。然而，這些制裁並無礙奧斯汀和李尚福會談。華府先後派了美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）和美國氣候特使凱瑞（John Kerry）赴北京，以緩和雙方關係。

季辛吉1971年曾密訪中國，為中美關係正常化鋪路。早在布林肯6月訪北京時，美國國務院就聽中方說，季辛吉打算訪陸。據說季辛吉是自願訪問中國，並不代表華府。