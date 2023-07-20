國防部下周一起將進行為期5天的漢光39號演習，本周也在各戰區密集進行預演。昨天及今天，都在新北八里及沙崙海灘演練模擬共軍突擊登陸的反登陸作戰。但根據日本防衛手及國防部公布大陸機艦航跡，昨天發現2艘052D型及052A型飛彈巡邏艦，由宜蘭外海往北航行，我方全程掌握，同時派出機動岸置飛彈緊盯。

根據日本防衛省公布，這2艘往南行經台灣東部海域的軍艦分別為是052D型（154）廈門號飛彈驅逐艦，以及054A型(578)的揚州號飛彈巡邏艦。

日本防衛省公布2共艦行經宮古海峽後，南下宜蘭外海又回頭北上航行。(翻攝日本防衛省)

國防部資訊顯示，有兩架直-9直升機在東北及東南海域現蹤，應該是2艘共艦的艦載機。(國防部提供)

根據防衛省公布航跡圖，這2艘共艦在7月18日從北面穿越宮古海峽後，駛往東部外海，接著在19日回頭往北航行。

根據國防部上午公布資訊，到今日上午6時止，偵獲共機10架次(其中進入東北及東南空域2架次)、共艦7艘次，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

從國防部航跡圖來看，在東北與東南南空域分別出現2架次直-9型直升機，應該就是從這兩艘共艦上起飛進行演訓。