美國中止對中國武漢病毒研究所的聯邦資助，理由是外界多年來不斷對COVID-19疫情起源與其可能扮演的角色提出質疑，該研究所卻未能提供是否遵守生物安全規範等文件。

路透社報導，根據美國衛生及公共服務部（HHS）今天的聲明，自2020年7月以來，武漢病毒研究所（WIV）一直沒有獲得美國國家衛生研究院（NIH）的聯邦資助。

美國衛生及公共服務部還說，希望禁止這個中國研究機構參與未來的政府採購和非採購項目。

根據美國衛生及公共服務部的備忘錄，經過長達數月的審查後，17日採取此一措施，理由是「武漢病毒研究所未遵守聯邦法規，迄今也未負起責任」。

美國衛生及公共服務部發言人在聲明中表示：「鑑於武漢病毒研究所可能違反美國國家衛生研究院生物安全規範的疑慮，而該研究所並未向美國國家衛生研究院提供所需文件，因此採取這項措施。」

自武漢市2019年底通報第一批COVID-19（2019冠狀病毒疾病）人類確診病例以來，疫情起源一直是美國激烈爭論的話題。

美國政府今年6月解密的報告指出，情報機構並未發現任何直接證據表明COVID-19疫情源於武漢病毒研究所的事故。

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）2月曾說，經過一段時間評估，聯邦調查局認為疫情起源「最有可能是（武漢市的）一起潛在實驗室事件」。中方則稱這種說法「毫無可信度」。