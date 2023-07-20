立法委員王婉諭20日與陪同被害幼兒家屬「A媽媽」開記者會，控訴家中3歲幼童疑似在幼兒園遭到性暴力。新竹市政府表示，接獲通報後，隨即成立調查小組釐清真相，強調絕不放過任何違法行為，目前已完成初步資料調查，並進入司法程序，由新竹地檢署指揮偵辦中。

被害幼兒家屬「A媽媽」在記者會指出，事件發生後，幼兒園持續掩蓋狼師行為，她詢問幼兒園，竟得到不清楚老師中文名，性平通報的SOP也不清楚，要家長等待校方調查，驚覺不對才趕快到婦幼隊報警，事後學校各種掩蓋，更說監視器畫面都沒有保存、備份等。

對此，新竹市政府表示，新竹市「私立丹尼爾文理技藝短期補習班」，以補習班名義違法經營幼兒園及疑涉幼兒性暴力，市府多次派員主動稽查，因證據明確，日前已公告自8月1日起，給予該補習班學前部分停止招生處分，並依法再裁罰10萬元，並協助幼童移轉安置至其他合法幼兒園。

針對補習班疑涉幼兒性暴力的部分，市府表示，經查受害者疑似為1名3歲幼童，家長於6月3日至警察局婦幼隊通報，幼童遭丹尼爾補習班1名代理教師性暴力，市府接獲通報後，隨即出動社工了解及評估幼童身心狀況，並陪同後續相關偵訊。

市府教育處指出，此案已完成初步資料調查，並已進入司法程序，由新竹地檢署指揮偵辦中，市府將持續媒合相關資源提供幼童及家長最大的協助與關懷。

此外，教育處也將依短期補習班不適任人員通報、調查及認定作業流程成立調查小組，按教保相關人員違法事件調查處理辦法釐清真相，絕不輕易放過任何違法行為。市府將持續加強對幼兒園及補習班的監管與檢查，維護幼童權益。

而民代建議修法部分，新竹市政府也表示贊同，建請教育部修正補教法，增訂補習班招收6歲以下幼兒進行全日托時，在師資、師生比、環境、設施設備及評鑑機制等項目，皆應比照幼兒教育及照顧法相關規定，並加註於立案證書上，以供家長辨別。