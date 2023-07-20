2024總統大選競爭激烈，最新民調結果顯示民進黨參選人賴清德獲得較多民眾支持，Yahoo TV《風向台灣》就前往賴的大本營台南進行街訪，大多數民眾果然認同賴過去在台南的施政，選擇力挺他。

《風向台灣》近日前往台南進行街訪，想知道台南人鍾情於哪位2024總統參選人，結果大部分的台南人選擇力挺賴清德，說「民進黨比較像一個言而有信的組織」、「他之前在台南的時候，把很多政策跟環境規劃都處理得蠻好的」、「他在我們台南做得太美好了」、「覺得他做人滿真誠的」。

但仍有少數民眾持不同意見，挺國民黨參選人侯友宜的民眾就說「感覺他有在做事」，也有人支持民眾黨參選人柯文哲，喊「肯定他的行政能力」、「他可以講出想法，然後真的去實踐」。

至於是否支持鴻海創辦人郭台銘參選，大多數台南人則坦承不會，「覺得他利益牽扯不清」、「單純以育嬰政策會對他比較有好感，但其他管理的部分沒有辦法苟同」、「治理一個國家跟治理一個企業不同，把國民當成員工去治理國家，我覺得會是一場民主的災難」。