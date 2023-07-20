為接軌嘉義縣新興亮點無人機產業，嘉義縣首辦無人機證照訓練班，17日正式開訓。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為接軌嘉義縣新興亮點無人機產業，嘉義縣首辦無人機證照訓練班，17日正式開訓。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為接軌嘉義縣新興亮點無人機產業，嘉義縣首辦無人機證照訓練班，吸引全台各地超過40位民眾報名，經甄試錄取後的學員，將接受為期330小時的學科與術科密集訓練，縣府除協助取得相關技能與考取證照，也會協助學員訓後就業媒合。

嘉義縣政府與嘉義縣工業會、台灣希望創新股分有限公司合作，開辦無人機證照訓練班，勞工暨青年發展處長陳奕翰表示，嘉義縣正在發展農工大縣，新興產業人力需求大增，無人機是嘉義縣推動的重點產業之一，相關人才需求更是這幾年受矚目焦點，應用範圍非常廣，可用在娛樂、緊急救災、農噴及物流等，職訓結束後，也將積極協助學員訓後就業媒合。

無人機證照訓練班17日正式開課，參訓學員郭寶龍表示，上課內容講解淺顯易懂，老師的簡報內容充實，包含文字圖片與影片，可以讓完全不了解的學員快速掌握重點，很感謝縣府辦這樣的課程，建議持續推廣。

今年度勞青處除無人機訓練班外，亦開辦資訊技術類、商業類、餐飲類職訓等各式課程，包括汽車美容鍍膜創業班、太陽能發電及儲電技術人員培訓班、園藝暨造園景觀工程訓練班等共計15班次，期望藉由專業課程規畫，培養工作所需技能，並搭配完善的就業輔導措施，縮短待業時間，得以順利銜接職場。

勞青處歡迎符合長期失業者、中高齡者、身心障礙者、原住民、新住民等特定身分者踴躍參訓，經審查符合者，政府將全額補助訓練費，另一般身分者補助80％費用；如符合相關規定資格者，可請領職業訓練生活津貼，凡有工作意願，願接受媒介工作或有自行創業規畫需求。