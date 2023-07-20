男星黃子佼6月被爆出性騷多名女性，還爆料13位明星的醜聞，事後他一度情緒不穩送醫，當時黃子佼曾點名吳宗憲感情觀有問題，吳宗憲事後宣布提告還開直播反擊黃子佼亂搞男女關係。如今黃子佼發長文道歉，吳宗憲的反應隨之曝光，更有知情人士透露，兩人曾因2件事有心結。

據《三立新聞網》報導，知情人士透露當年吳宗憲跟黃子佼主持《天天樂翻天》時，黃子佼正當紅，吳宗憲剛竄起，但製作單位都會刻意讓黃子佼的鏡頭比較多，吳宗憲的大字報都會被刻意擋住，鏡頭與表現機會都會落在黃子佼上。

此外，吳宗憲與黃子佼主持《超級星期天》時，吳宗憲每次趕完校園演唱會就到棚內睡道具間補眠，好不容易上了台卻又搶不到話，也因此才會用口頭禪「嘿嘿」2字暗示導播把鏡頭拉回自己身上，就這樣種下跟黃子佼的心結。後來吳宗憲走紅，黃子佼走下坡，合作過的工作人員都曾聽過吳宗憲在化妝間感慨這兩事。

而黃子佼上月性騷大動作爆料更加深兩人的裂痕，也難怪吳宗憲事後怒火一觸即發、開直播反擊，如今黃子佼發長文道歉，吳宗憲被問到對此事的看法時他已讀未回，而他明天將現身錄《綜藝大熱門》受訪，屆時可能再度掀起話題。

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