超微執行長蘇姿丰睽違4年抵台訪問，她19日出席超微創新日（AMD Innovation Day）活動，針對韓媒指出AMD下一代AI晶片可能交由三星代工，她幽默反問台灣記者：「你相信韓媒嗎？」

近日有韓媒稱超微可能轉單三星，蘇姿丰幽默回應「你相信韓媒嗎？」認為韓媒的報導不見得能夠相信。她強調，台積電是超微重要夥伴，以AMD最新MI300系列人工智慧晶片為例，是因為有台積電這麼強的夥伴才能推出，超微未來一定會繼續仰賴台積電。

蘇姿丰說，她每次來台灣都非常開心，這次也是隔了四年終於有機會能跟供應鏈夥伴見面。而這次來台灣主要是要與海外逾千員工見面，以及會面生態系夥伴、供應鏈以及客戶，討論很多未來的議題。

蘇姿丰提到，台灣對於所有半導體廠來說都是非常重要，超微與台灣供應商有長期合作關係，台積電是製造供應的重要夥伴，感謝合作夥伴的支持。

針對AI市場發展，蘇姿丰則說，AI還在早期發展階段，未來5至10年將有快速發展的光景，而超微對這樣的機會非常興奮，預估未來3至5年，AI市場商機高達1500億美元。

蘇姿丰抵達台灣後行程滿檔，除了與台灣供應鏈見面外，昨也在個人推特上貼出多張與台灣超微員工的大合照，其中一張，蘇姿丰手拿客製化的超大AMD乖乖合影，似乎是台灣團隊送給蘇姿丰的禮物，畫面十分有趣。