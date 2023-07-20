現在不少人提倡穿衣自由，一名女網友分享，就讀國二的妹妹穿無袖背心去上暑輔課，竟被主任叫到辦公室勸告說「穿太暴露會讓男同學起不良的心思！」這樣的說法令妹妹難以接受，也無法理解為何不是去檢討心術不正的人，而是來檢討她，引起網友熱議。

一名女網友在Dcard上分享，妹妹現在讀國中二年級，最近開始上暑期輔導課，學校說學生可以穿便服去上課，還說會給學生100％的穿衣自由。結果才剛開課不久，妹妹就傳了一封簡訊給她訴苦。

女網友表示，妹妹說她穿了一件無袖背心去學校上課，但款式不是那種很短、很露的小背心，結果竟然被主任叫到辦公室說雖然現在很熱，但可不可以不要穿無袖來學校？因為穿太暴露有些男同學會有不良心思。讓妹妹聽了又氣又想哭。

女網友指出，妹妹回家跟媽媽訴苦以後，媽媽竟說主任說不要穿那就不要穿了，人家覺得不妥當肯定有理由，為什麼不好好聽話呢？但妹妹無法理解為什麼不是去檢討心術不正的人，而是去檢討她？而她看完妹妹的訊息以後也超生氣。

貼文引起網友討論，許多網友留言力挺原PO的妹妹，「蠻認同的，我也覺得不是露多少的問題，老師應該把重點放在無袖太休閒不適合學校，而不該說會影響男生」、「叫一個女孩子不准穿無袖衣服來上課，這跟檢討受害者有什麼兩樣」、「有錯的是有不良心思的同學，還有什麼都沒發生卻將你妹叫去約談的老師」。

但也有許多人支持主任的觀點，認為事情可能沒有這麼複雜，純粹就是學校想方便管理，不希望學生穿得太誇張或太成熟，以免各種狀況發生。雖然主任的說法不對，但出發點可能只是想要教會學生保護自己，學會在什麼場合穿什麼衣服。