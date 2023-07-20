為協助新竹縣弱勢家庭自立脫貧，縣府社會處今年暑假辦理兒少發展帳戶親職教育與理財系列課程，課程包含理財觀念、生涯規畫及理財教育等，另有親子互動課程，並加上創業及就業的職涯概念。另縣府配合衛福部「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，提前為孩子存下教育基金。

縣府規畫多項脫貧方案，透過教育投資、資產累積、就業自立等措施，協助弱勢家庭自立，並配合衛生福利部推展兒童及少年未來教育與發展帳戶，利用儲蓄帳戶模式，依家長在戶頭存入的金額數字，縣府以1比1的額度存入兒少發展帳戶，亦即提撥百分百的利息，希望能提前為孩子存下教育基金，用儲蓄換得未來無限可能。

社會處也提醒民眾，兒少發展帳戶內的存款含政府提撥款，由台灣銀行計息，並不會影響家戶福利身分的審核，社工也會主動提供家戶收支管理規畫、實物給付、輔導就業等多元服務。

兒少發展帳戶親職教育與理財系列課程，包含理財觀念、生涯規畫及理財教育等，另為增加弱勢家戶親子關係，規劃製作微景觀盆栽、芳療保健、指甲彩繪、手作草藥球等親子互動課程，並加上創業及就業的職涯概念，藉此創造更多代間的話題與聯繫。