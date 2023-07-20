這家全球營收最多的披薩連鎖店，為了保有在印度的領先地位，決定用低價來增加自己的競爭力。因為印度物價漲幅不低，許多民眾看到東西這麼貴，都只敢看而不敢買。

達美樂拍胸脯保證，自有產品7英寸，約18公分，撒上細碎羅勒葉（Basil）以及香芹（Parsley）的起司披薩，在印度的售價絕對是全球最便宜的，因為只要0.6美元左右。不相信的話，去查當地點餐APP就是這個價錢。

這家總部在美國密西根州的披薩業者表示，印度現在什麼東西都不便宜，消費者外出用餐意願降低，故希望能以超低價吸引顧客。以鹹味相同尺寸的披薩來說，網路上購買的價格，上海約為3.8美元，舊金山則要12美元左右。

路透社指出，除了達美樂披薩以外，競爭對手必勝客（Pizza Hut）以及漢堡王（Burger King）等其它跨國速食業者，在這人口高達14億，且通膨居高不下的印度，也不得不改變經營策略。

全球各種不同速食品牌陸續進駐已有30年歷史的印度，街頭巷尾的庶民小吃其實更便宜，像路邊攤賣的印度咖哩餃（samosa），當地每個只要10印度盧比，約0.12美元。

美國達美樂披薩在印度的代理商JFL（Jubilant FoodWorks Ltd），在印度已經有1,816家門市店。JFL直言，每周一的第一件事，就是召集員工絞盡腦汁，如何打敗當地高通膨對業績的衝擊。光是2023年首季的3個月，JFL獲利就狂減7成。

JFL向美國總公司獻計，從去年12月開始，賣出去的披薩不再有紙蓋，一小片蓋子可省下0.6美分的包裝費用。印度客人也沒什麼抱怨，因為37%的外食者都是在店內用餐。

路透社指出，達美樂披薩之所以會祭出價格戰，是因為印度人民對物價高度敏感。強敵必勝客其實早在去年，就推出79印度盧比，約0.96美元起跳的披薩商品。必勝客印度代理商Sapphire Foods表示，這是必勝客全球賣得最便宜的披薩。

至於速食巨擘麥當勞，也於6月推出打對折的餐點，希望能吸引更多顧客上門購買，藉此提升銷售量以及獲利。其實，達美樂當初是推出59印度盧比，約0.72美元，但覺得不夠便宜，因而減少番茄份量，售價降至49盧比。

代理達美樂印度業務的JFL表示，2022財年期間起司成本暴增40%，雞肉以及紙盒也大漲30%。根據印度官方數據，最近幾周當地番茄價格井噴式上揚至少4倍，並創歷史新高。另外，牛奶、穀物與香料等各種食品價格都在漲。

印度貧富差距非常大，在平日經濟繁榮時，許多手頭不寬裕的民眾，把能在外國品牌連鎖店用餐，視為提升生活等級的一種方式。不過，近年當地通貨膨脹越來越嚴重，迫使這些中低收入戶開始縮衣節食。至於有錢的印度人，仍花錢購買更貴的智慧手機，以及銷售量創新高的休旅車等高昂產品。

除了超便宜的披薩外，達美樂披薩新品的售價高達14美元，在部分有錢人住的區域非常搶手。在印度市占率達12.5%的達美樂以及其它速食同業來說，今年其實是個慘澹經營的一年。代理必勝客的Sapphire Foods，今年首季稅前盈餘腰斬。還有漢堡王的印度代理商Restaurant Brands Asia，淨虧損增至9%。

英國市調業者歐睿國際（Euromonitor International）估算，印度速食市場價值近50億美元，美國高達3,410億美元，中國大陸則是1,370億美元。因此，印度相當具有成長潛力。

歐睿國際表示，印度的披薩、漢堡以及雞肉速食餐廳規模較小，且由西方連鎖店主導，價值21億美元左右，可望還有成長空間，但增速度不會太快。同時，也預估到了2027年，這些外國速食的年增率為15%。相較之下，2022年增21%，2021年更是大增43%，主要是新冠疫情過後消費者狂增所致。