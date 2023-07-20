鐵路警方為保障婦幼安全，將加強守望勤務。（警方提供）

有女子在網路Dcard發文，表示在新竹到基隆的區間車碰到色狼，對方利用人多擁擠時刻意靠近，接著就會用下體故意磨蹭被害人的屁股，她從4月起便已遇過這名變態5次，鐵路警察局表示19日被害人已報案，現正調閱監視器追查中。

據指出，該名色狼利用人擠人，在區間車車廂內性騷擾，經常在晚上8時從鶯歌上車，然後會在台北車站下車再轉搭捷運離開，有時見情況不對也會提早下車。

對於被害人指控，鐵路警察局表示，19日已性騷擾及跟蹤騷擾防制法告訴，目前已掌握特定對象追查中。

鐵路警察局表示，保障婦幼安全，除了在上下班尖峰時段，指派警力加強編排護車及站區月臺守望勤務外，也會針對性騷擾虞慣犯進行列管，防制案件發生。

警方也呼籲民眾，搭乘列車時，如遇性騷擾情事請保持冷靜，秉持一護二移三呼叫的原則，保護自己，移往列車上「緊急對講機」位置，按下對講按鈕說明所在車廂，通報列車人員協助，或直接撥打 110 向警方報案，通報鐵路警察上車協處。