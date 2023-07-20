BMW M品牌為慶祝創立50週年，發表多款性能車款，其中，台灣總代理汎德正式導入締造紐柏林北環賽道最速佳績的BMW M4 CSL以及四門五座設計的BMW M3 CS，分別要價908萬及826萬元，台灣合計配額共15輛，還沒上市已全部賣光。

汎德表示，BMW M4 CSL將傳統的賽車激情與創新技術融合在一起，輕量化的設計搭載M TwinPower Turbo直列六缸引擎，提供更強悍的性能表現。相較於BMW M4 CSL，四門五座設計的BMW M3 CS，則讓賽車跑格更輕鬆結合日常生活使用，輕量化結構採用大量碳纖維套件，加上由BMW M GmbH專門的底盤調校及引擎動力強化，BMW M3 CS為BMW M3車型帶來更極致的賽車魅力。

經過汎德積極爭取，台灣市場獲得5輛BMW M4 CSL以及10輛BMW M3 CS配額，不過，在車迷積極關注下，還未正式在台發表亮相，就已經全數售罄。

汎德表示，全新M4 CSL全球限量僅1,000輛，各項性能指標與M3 GTS以及M4 GT3賽車一脈相承，M TwinPower Turbo直列六缸引擎可爆發最大馬力達550匹德制馬力與650牛頓米的強勁扭力輸出，較M3以及M4 Competition提升40匹馬力，讓M4 CSL輕鬆成為搭載S58引擎中最強悍的道路車款。

M4 CSL採後輪驅動設定搭配M Steptronic運動化八速手自排變速箱及專屬賽道輪胎，造就0～100公里加速只需3.7秒、0～200公里10.7秒以及極速307公里，在紐柏林北環賽道創7分15.677秒的單圈佳績，榮登BMW量產車型中最速車款。

汎德表示，全新M3 CS同樣擁有賽道等級的M TwinPower Turbo直列六缸引擎，最大馬力達550匹德制馬力與650牛頓米的強勁扭力輸出，最高極速為302公里。M3 CS導入可智慧分配前後輪動力比例的M xDrive跑車化可調式四輪傳動系統，讓M3 CS擁有0～100公里加速表現僅需3.4秒成績，駕駛可依路況不同自由選擇4WD, 4WD Sport或是純粹後驅（2WD）模式，結合位於後輪的M運動化差速器，激烈操駕時更能隨心掌控車輛動態。