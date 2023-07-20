2024大選前爆發軍人共諜案！國防部政治作戰局及檢調獲報，扯鈴教練魯紀賢疑受大陸軍情單位指示在台發展組織，自去年4月起利用陸軍營區士官兵向營區附近地下錢莊或當鋪借錢機會，透過退役士官兵「學長」牽線下接觸、拉攏、吸收6個陸軍單位10多位士官兵，目前檢方已聲押禁見魯男、林姓、李姓、常姓退役士官兵5人，另郭姓退役軍人20萬元交保，另名退役軍人請回。

根據調查，魯姓扯鈴教練以協助還債為由，要求士官兵伺機蒐集其服役營區公務或軍事機密，形成龐大共諜網絡，涉犯《國家安全法》發展組織罪。

國防部今(20)日表示，魯姓民人利誘接觸國軍現、退役人員發展組織案，係國防部接獲官兵檢舉後，採取損害管控作為，並通報國安單位共同偵辦。全案現已進入司法程序，基於偵查不公開原則，對相關案情不作評論。

國防部表示，近年偵破共諜案件，多屬國軍官兵主動檢舉，顯示反情報教育已見成效。未來將強化各項安全管控機制，續秉國安團隊互助合作精神，以發揮保防丶偵防能量，共同反制中共滲透蒐情。