行政院日前通過性別平等教育法，其中第三條第一項，被外界解讀為全面禁止「師生戀」，立委鄭麗文20日在立院教育及文化委員會質詢教育部長潘文忠，痛批成人戀愛跟性騷擾是兩回事，從草案看來就是禁止師生戀，質疑教育部「無限上綱」，鄭還舉例前行政院長林全，就是「師生戀」佳話；對此潘說，自己從未提及「師生戀」三字，另外此條文不是單純的「羅曼蒂克」問題，需要徵詢各種樣態，不能一刀畫死。

繼上週行政院公佈性平三法（性騷擾防治法、性別工作平等法、性別平等教育法），立院教育及文化委員會今早審查性別平等教育法草案，邀集教育部長潘文忠及相關官員列席質詢。其中草案增訂第三條第一項，「校長或教職員工於執行教學、指導、訓練、評鑑、管理、輔導學生或提供學生工作機會時，在與性或性別有關之人際互動上，發展有違專業倫理之關係」引發爭議。

鄭麗文即表示，戀愛跟性騷擾是兩回事，未成年全面禁止師生戀沒問題，但若是成年學生與老師兩情相悅呢？鄭接著舉例，很多有名的例子，例如前行政院長林全就是有名的師生戀，還傳為佳話，他的夫人就是他的學生；現在法國總統馬克宏，跟他的夫人也是有名的師生戀，從來沒看到有人指責禁止。

對此潘回應，教育部現在了解的26件都是悲情，師生戀是大家用口白的話說，但在法律定義需要比較嚴謹，如果有權勢關係下，發生性跟性別有關的事件，就需要再搜集各種樣態後，成為學校可以參考的指引。潘強調自己從來沒有用過「師生戀」這個詞。

潘也舉例，老師跟成年學生發生關係，結果學生課堂表現不佳，但因為與老師有這份關係，所以分數被打很高，這樣其他學生會覺得公平嗎？老師跟學生自由戀愛是一回事，但藉由職務產生對於其他同學有不同的影響，這個也要重視，「不是只有羅曼蒂克的問題。」

此話讓鄭麗文聽不下去，直呼這個不是性騷擾法要規範的，老師給分公不公平，應該是他領域要規範，性平法管的是性別平等、身體自主權，但「給分公平制度」已經超越性騷法的範疇。呼籲教育部別用官僚心態，為省麻煩全面禁止師生戀，不要歪樓，更不要無限上綱。

民進黨立委張廖萬堅也呼籲，增訂第三條第一項中提到的「專業倫理」怎麼定義，若不說清楚當然會被擴大解釋，法律過度的強制就會淪為道德綁架，感情是自然就產生的關係怎麼禁止？第三條再審查時一定會很多意見，若是難以規範，就沒有增訂必要。

潘則回應，各種樣態都會再徵詢各界的意見，教育部是以成年跟未成年來做主要分際，未成年中就是一些心智尚未成熟的少年、兒童，就一律採禁止的方式。成年後的部分，還是會以權勢型的關係，包含指導、訓練、評鑑等利害關係來作為準則。

至於相關樣態、行為及可能性，後續會邀請專家學者、學校及團體代表，在準則討論時再來深入探究。