2024大選前爆發軍人共諜案！國防部政治作戰局及檢調獲報，因涉詐欺案遭通緝的扯鈴教練魯紀賢疑受大陸軍情單位指示在台發展組織，自去年4月起利用陸軍營區士官兵向營區附近地下錢莊或當鋪借錢欠債機會，透過退役士官兵「學長」牽線下接觸、拉攏、吸收6個陸軍單位10多位士官兵，以協助還債為由，要求士官兵伺機蒐集其服役營區公務或軍事機密，形成龐大共諜網絡，涉犯《國家安全法》發展組織罪。

台北地檢署19日指揮國安站兵分25路搜索6個陸軍營區、約談魯男及退役士官兵7名被告、現役士官兵11名證人，檢方20日訊後以涉犯《國安法》重罪，有逃亡、串證之虞，聲押禁見魯男、林姓、李姓、常姓退役士官兵5人，另郭姓退役軍人20萬元交保，另名退役軍人請回。

北檢表示，因全案仍有共犯及證人多人尚未到案，近日將繼續執行搜索約談行動，因此不透露案情細節，案情將擴大發展。

本案起源於北部某陸軍營區部隊輔導長，發 現士官兵被營區附近的地下錢莊與當鋪業者追債，錢莊業者是透過部隊退役學長介紹學弟方式，借錢給缺錢花用的士官兵，而借錢的士官兵在營區內的作息不正常，甚至疑似有蒐集營區公務機密或軍事祕密的舉動，輔導長遂將情資向上通報。

國防部政戰局彙整情資後，發現至少有6個陸軍營區的士官兵被錢莊追債後，在營區疑似蒐集機密情資的動作，懷疑幕後恐有共諜組織操控，因此將全案請報調查局國家安全維護工作站偵辦，國安站蒐證後報請北檢檢察官檢察官黃冠中指揮偵辦。

檢調發現，扯鈴教練魯紀賢涉嫌自去年4月間起，透過退役士官兵接觸、拉攏、吸收被欠債的10多位陸軍營區士官兵，發展共諜網，伺機刺探、蒐集軍事、公務情報，涉犯修正前之《國家安全法》第2條之1、第5條之1等罪嫌，19日展開第一波偵查行動。

涉及共諜案的扯鈴教練魯紀賢，曾是扯鈴冠軍，因被控冒用「中華民國扯鈴聯盟」常務理事名義，誆稱聯盟要出國辦世界盃扯鈴比賽等理由，募款1000多萬元被北檢起訴；魯被判有罪確定，須入監服刑，他未到案執行先前已被北檢通緝。