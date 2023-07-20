男星黃子佼上月遭指控性騷，隨後他在發出三段自白影片道歉後，自殘送醫。時隔一個月後，他透過臉書於昨（19）日晚間發出兩萬字長文；對此，律師李怡貞看完後認為，黃子佼「解釋自己不如好好跟受害者們道歉」。

李怡貞今（20）日稍早發文表示，自己將黃子佼2萬字道歉文看完，她認為「解釋自己不如好好跟受害者們道歉，跟曾經信任過的大眾道歉，並且正面面對法律責任」，即使還是有人不給機會，或因利益衝突抓著小辮子緊追不放，態度若誠懇還是有機會扳回一城，畢竟「台灣總是是個容易原諒人的美麗社會」。

接著，李怡貞提到，黃子佼不要再牽扯無辜的家人，用自己的方式彌補捍衛，也無需跟任何人交代，「凡事因果循環皆有報應，生了孩子，一定不敢，也無法想像如果這美麗單純的孩子亭亭玉立的時候慘遭魔爪，跟自己相同手法的魔爪，會是如何的心痛，十萬字都無法彌補受害者家庭的影響以及多年累積的憤恨」。

最後，李怡貞坦言，自己其實不相信人性本善，「但我們總可以儘量為了下一代更好更乾淨的環境努力不作惡」，也認為人是有選擇的權利，苟且作惡以為大家都會怕事噤聲容忍，但總有一天「說過的話做過的事，總是會像回力鏢一樣，打到妳／你自己，讓他人噁心」。

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