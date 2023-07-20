就讀關山工商的胡軍獲內政部全國孝行楷模。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

內政部全國孝行獎選拔，全台總共30名孝行楷模，台東縣今年有1位獲表揚，為住在海端鄉、就讀關山工商的胡軍，台東縣政府民政處特地前往胡軍家中頒發紅榜鼓勵，而內政部將於8月29日在金門縣金湖飯店舉辦表揚典禮。

台東縣長饒慶鈴表示，內政部全國孝行獎選拔由各縣市政府提報代表，經內政部複選後公告。就讀關山工商的學生胡軍，由學校學務主任、也是胡軍的鄰居黃忠福推薦。

胡軍家中有1位哥哥及1位妹妹，父母親離異，哥哥跟爸爸在高雄工作，妹妹與媽媽同住，他因為放心不下獨自一人的阿嬤，因此，跟媽媽商量由他留下來陪伴76歲的阿嬤，胡軍平時協助阿嬤的生活起居、家務、經營雜貨店、醫院回診，也會帶阿嬤到教會做禮拜、與鄰里互動，孝心是村內有目共睹的。

胡軍在校成績也是班上第一，不僅學業成績優秀也加入布農族歌謠隊，孝順又能兼顧課業及用心於族語傳承，是難能可貴的優秀孩子，因此請民政處代表致贈紅榜表彰其孝行，議員張全馨蘭也特別到場恭賀，表示海端鄉胡軍同學榮獲全國孝行楷模，不僅是鄉民的模範，也是台東之光。

民政處指出，孝行楷模不限年齡也不論出身背景，以胡軍事親至孝，品學兼優，將他的事蹟向各界人士宣揚，期許藉由表揚其孝行，為社會帶來正面的影響，讓善與愛循環傳遞到每1個角落。