周三特斯拉盤後股價加速下探，目前重挫近5%，報279.07美元。

為了應對日益激烈的競爭和經濟的不確定性，自去年底以來，特斯拉已經多次調降在美國、中國與在其他市場的電動車價格，也推出了更多折扣和優惠方案以加快去化庫存。

在財報發布後的法說會上，執行長馬斯克表示：「某天看起來就像世界經濟將要崩潰，但隔日又是一片歲月靜好。我不知道這到底是怎麼一回事，我只能說，我們正處於『動盪的時期』」。

大幅降價給特斯拉的電動車利潤帶來壓力，而毛利率（gross margin）向來是電動車產業備受關注的指標，但馬斯克曾表示，為了推動銷量增長，特斯拉不惜犧牲利潤。

他在周三的法說會上再度重申這點，「我認為，為了生產更多車而犧牲利潤絕對是有意義的事，如果宏觀經濟情勢不穩，特斯拉將不得不降低價格」。

特斯拉也在聲明中表示，公司將專注於降低成本和新產品開發，並強調「這些不確定的時期所帶來的挑戰尚未結束」。

據路透社估算，特斯拉第二季的電動車毛利率從第一季的19%下滑至18.1%，雖然大致符合華爾街預期，但與去年同期的26%相比顯著縮水。

雖然投資人普遍對特斯拉利潤大縮水感到不安，但投銀Wedbush對此抱以正面的看法，稱數度大幅降價讓特斯拉在打造其電動車王國後守住優勢，現在特斯拉準備把它的成功轉化為現金。

特斯拉表示，約為180萬輛的全年交車目標維持不變，但也表示，由於工廠進行升級而排定停工，第三季產量將略為減少。

持有特斯拉股票的Globalt Investments投資組合經理Thomas Martin表示，這是一個不錯的目標，他們試圖拿出正確的價格來帶動需求，然後他們希望盡可能讓工廠的效率達到最高，他們不想要增加庫存。

降價和美國聯邦政府提供的電動車稅負抵免，為特斯拉過去兩季的銷量帶來顯著的提振。根據特斯拉本月初發布的數據，其第二季全球產量和交車量雙雙創下歷史新高。第二季交車46萬6,140輛電動車，較前一季成長10%、比去年同期大幅成長83%。單季產量達47萬9,700輛，雖然較交車量多出13,560輛，但差距較第一季的17,933輛縮小。但打折提升了銷量，同時也侵蝕其獲利能力。

特斯拉公布第二季營收年增47%，為249.3億美元，再創歷史新高，亦符合華爾街預期。經調整後每股盈餘為91美分，優於市場預估的82美分。淨利年增20%，為27億美元。營業利益年減3%，為24億美元。整體毛利率為18.2%，遠低於去年同期的25%，並創下16個季度來新低。