艾司摩爾周三股價仍下跌1.9%，收報651.9歐元。該公司在美國的ADR周三收盤也下跌5.5%。

艾司摩爾主要生產半導體晶圓製造所需的微影機，包括DUV和高階的EUV設備，主要客戶有台積電、三星電子，和中國的客戶。

執行長在聲明中說：「由於總體經濟持續存在不確定性，我們各個市場的客戶目前都更為謹慎：因為他們預期市場會較晚復甦」。

然而，這種不確定性並沒有阻止艾司摩爾將今年銷售成長預期上調至30%，高於此前預測的25%；ASML表示，這主要是因為深紫外光(DUV)微影機的強勁銷售所致。

中國為艾司摩爾主要的DUV出口對象，艾司摩爾已經被禁止對中國出口EUV設備。而艾司摩爾的未來成長前景，可能受到對中國出口管制規定的阻礙。荷蘭政府最近表示，艾司摩爾需要為最先進的DUV的所有出貨，申請出口許可證。

Third Bridge分析師Albie Amankona在周三的一份簡報指出：「我們的專家認為，對艾司摩爾施加的中國出口管制，只會對其營收目標產生有限影響，按年降幅可能不超過5%。然而隨著中國政府大力投資半導體產業，艾司摩爾錯失了一個前景看好的成長市場」。

因此儘管執行長Peter Wennink特別說明中國出口禁令在今年不會對公司產生「重大」影響，但分析師仍質疑長期的影響。

關於EUV業務，艾司摩爾也暗示提出警告，稱客戶正略微放慢他們希望交貨的速度，因為各公司在全球進行擴張，新工廠尚未做好接收的準備。

關於安裝EUV時間的推延，「此也與總體經濟情勢有關，人們擔心景氣下滑的時間會延續」。艾司摩爾的這些說明，讓人擔心EUV業務和客戶需求，近期是否出現一些逆風。