俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津今天表示，麾下部隊上個月兵變失敗後正遷往白俄羅斯，未來將留在白俄訓練當地軍隊，不會再重回烏克蘭戰場。

美國Politico新聞網站報導，這是普里格津（Yevgeny Prigozhin）繼6月兵變失敗後首次露面，他在影片中說：「我們為俄羅斯做了很多事，現在前線發生的事是種恥辱，我們不淌這渾水。」

這段畫面晃動的手機影片約莫在黃昏時分拍攝，影片中可以看到普里格津頭戴棒球帽的剪影，他對著一群似乎是瓦格納傭兵的人說話，人群中不斷爆出掌聲及歡呼聲。

普里格津說，「因此，我們決定在白俄待一陣子，這次我們將把白俄軍隊訓練成世界上第2強大的軍隊。如果有必要，我們將取代它的位置」，狠酸目前擁有世界第2大軍隊的俄羅斯。

他隨後暗示瓦格納部隊之後可能前往非洲，瓦格納一直以來都活躍於馬利共和國及中非共和國。

普里格津的副手烏特金（Dmitri Utkin）說：「這不是結束，而是個開始。世界上最艱鉅的任務很快就要展開。」他接著以英語說：「歡迎來到地獄。」

在與俄軍領導層歷經幾個月關係緊張後，普里格津上個月率領軍隊發起兵變。隨後普里格津與克林姆林宮在白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）斡旋下達成協議，宣告兵變結束，普里格津也被流放至白俄。

兵變失敗幾天後，普里格津首度「現聲」，並在社群媒體上發布語音訊息感謝白俄當局，表示明斯克當局為瓦格納提供從白俄東山再起的選項。

自此之後，關於普里格津行蹤的報導前後矛盾，魯卡申柯先是證實普里格津早在兵變3天後，也就是6月27日就突然現身白俄，後來又說他其實不在那裡，甚至可能在俄羅斯。

克林姆林宮上週也指出，普里格津曾於6月29日在莫斯科會晤俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）及其他瓦格納指揮官們。