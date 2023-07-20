AI伺服器熱燒，供應鏈業績跟著動起來，台光電不僅在新一代伺服器平台市佔率攀升至30%，在AI伺服器領域更領先同業成為Nvidia等大廠供應商，法人推估台光電在GPU為主的AI伺服器市佔率高達80%到90%，可望成為最大受惠者。

隨著AI伺服器及高階網通設備材料出貨放量，台光電營運自第2季起回神，稼動率領先同業回升到70%到80%，推升第2季合併營收為91.8億元，季增24.74%，由於第3季有新產能加入，且蘋果新機拉貨啟動，台光電不僅第3季營運可望比第2季好，若AI伺服器及新伺服器平台產品第4季出貨能持續攀升，第4季也有機會持續走高。

美系外資最新報告也看好台光電前景，預期台光電第3季營收將季增15%，毛利率可望回升至25.5%到26%，每股盈餘可望達4.4元到4.5元，將台光電2023年到2025年每股盈餘9%到13%，給予台光電「買進」評等，目標價由310元大幅提升至450元。