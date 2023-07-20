房仲業的高薪高發展，吸引勇於挑戰的年輕世代相繼投入，尤其近期入選「臺灣高薪100指數成分股」的信義房屋，除了提供優厚的薪資待遇，在人才培育上也投入大量心力。由於堅持錄用零房仲經驗的新人，為讓「新手」能夠快速卻扎實成為「業務高手」，信義房屋設計「專業養成學程」必修課達51學分，另搭配37堂選修課，讓新人一入職就能有豐沛學習資源、快速成長。

經內部統計，目前全信義房屋30歲以下「專案經理」職級的業務，占比將近4成，此職級為晉升店長的「儲備前哨站」，顯示年紀雖輕，也能在業務人生闖出一片天！

信義房屋五股店專案經理郭晏汝今年27歲，過去曾在百貨公司擔任銷售，雖然完全不懂房地產，但因為從學生時期就就立志從事業務職，加上考慮到每個人都想買房子，入行可以了解一些專業知識，4年前決定轉行到信義房屋。

郭晏汝笑說，自己入行之初，完全就是「白紙中的白紙」，連「一坪單價」是什麼意思都不知道，幸虧信義房屋提供新人許多線上、實體課程，實務經驗上也能透過店長、師父及學長姐的經驗分享，讓她有信心及能力面對房仲工作上的各種挑戰。資歷漸深後，公司也會持續提供符合不同資歷、職級的課程讓同仁選修，例如房地產法規、稅制，經常有變化，透過課程就不需自己Google資訊、胡亂解讀，因此能提供給客戶最專業的見解與分析。

郭晏汝也分享，過去的百貨業工作經驗，多半著重在教育銷售人員「認識產品」，但對於如何與客戶溝通，甚至是正確的服務觀念、細節等，較不會著墨；來到信義房屋以後，公司全面性提供新人教育課程，輔以店長及學長姐協助、數位工具等，即使是房仲新人，都能很快速上手。

信義房屋人資部進一步說明，針對房仲新手，公司設計了必修的51學分，例如：如何檢查屋況與實務介紹、格局圖繪製、車位產權相關知識等；讓新手可以全面掌握專業技能，同時還搭配37堂選修課。在扎實的培訓以及憑實力晉升的體系下，能在短時間內突破年紀的框架，一路從試用人員、專員、主任，晉升至專案經理職級的菁英房仲經紀人員，而目前全公司就有將近4成都在30歲以下。

正值求職旺季，許多新鮮人還在猶豫未來的職涯發展方向，信義房屋邀請有志挑戰房仲業務工作者加入，薪資部分，提供新鮮人6個月保障底薪5萬元，並率先業界首創「30天工作鑑賞期」，期滿發現志趣不合，由公司提供「5萬元轉職金」轉換跑道，同時，也有年終獎金、每年價值1.5萬元的彈性福利「信福幣」、員工持股信託、免費健康檢查等福利。