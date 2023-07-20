Big City遠東巨城購物中心持續帶來豐富驚喜，風靡全球深受大小朋友喜愛的人氣IP角色輪番登陸！即日起，5F「超人力霸王布雷薩」限定快閃店帶來全新酷炫店裝，玲瑯滿目的原裝公仔與周邊商品，滿足日漫英雄迷，8月6日還有「布雷薩」見面會，粉絲們千萬別錯過。

巨城指出，8月1日起7F鮮蛋專家「大武山牧場」首次快閃購物中心，選用來自五星級牧場的AA級雞蛋製作香濃鬆脆的一口蛋捲；「職男的捲店」眾多網友敲碗回歸，經典核桃肉桂捲和大蒜奶油起司捲等多種選擇滿足甜鹹兩個胃。

4F高雄「白餓記」帶來韓國超夯烤棉花糖冰淇淋；台南夜市美食「阿美嬤紅茶奶」首度進軍新竹，主打袋裝古早味紅茶牛奶；B1「小烏龜西點手作坊」台式馬卡龍＆曲奇餅乾、「茅乃舍」日本調味料界名牌、「一塊小宇宙」立體凍乾咖啡塊等品牌也將快閃至8月31日。

巨城指出，Big City小農夫夏令營陪小寶貝們開心FUN暑假，7月22日「深山裡的茶覺之旅」、7月30日「Hi米粒，你從哪裡來」，透過多元有趣的食農課程帶領孩子一起體驗農務、認識日常食物來源，培養惜食的好習慣。7月23日、29日及8月5日於1F室內廣場有蔬果記憶消消樂、菜園小幫手、農場配對趣等活動，歡迎大小朋友們一起來玩耍。

此外，7月20日起持巨城APP會員QR code於全館當日消費滿額，即可兌換PAUL法式點心組、Mister Donut甜甜圈。7月20日起至8月9日，於巨城APP「點數兌換」專區，扣點就有機會抽中iPhone 13 Pro Max手機、礁溪山形閣住宿券等大獎，還可兌換Häagen-Dazs冰淇淋、電子購物券、威秀電影票等超值好禮。