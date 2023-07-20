隨著國境解封，國人瘋出國，大批民眾搶辦護照，造成申辦大塞車。（柯宗緯攝）

為緩解排隊人龍，外交部南辦祭出3招優化動線、流程，讓民眾很有感，大幅提升申辦效率。（柯宗緯攝）

為緩解排隊人龍，外交部南辦祭出3招優化動線、流程，讓民眾很有感，大幅提升申辦效率。（柯宗緯攝）

為緩解排隊人龍，外交部南辦祭出3招優化動線、流程，讓民眾很有感，大幅提升申辦效率。（柯宗緯攝）

隨著國境解封，國人瘋出國，大批民眾搶辦護照，造成申辦大塞車。外交部南部辦事處每天收件數直逼3000件，光今年上半年就超過2019年全年收件量。為緩解排隊人龍，外交部南辦祭出3招優化動線、流程，讓民眾很有感，大幅提升申辦效率。

外交部南部辦事處統計，國人申辦護照數量，疫前2019年總收件數27萬4664件，每日平均收件數1099件，但隨著國境解封，今年上半年累計已來到27萬6988件，其中又以4月的日均2820件，來到最高峰，而每人排隊等候到申辦完成平均約2小時。

由於外交部南部辦事處設立於行政院南服中心3樓，原本空間不敷使用，造成申辦民眾塞爆。外交部南部辦事處找沈正宗指出，近日與南服中心協調，在1樓增設申請護照填表區供民眾填寫表格、護照申請書列印區，由專人協助民眾列印護照申請書。此外，每天8時上班前，提前發放號碼牌。

沈正宗表示，民眾在1樓填完資料以及專人確定攜帶證件無誤後，便引導至3樓正式申辦，不含排隊等待時間的話，申辦時間只需要10至15分鐘就可完成。

沈正宗指出，預估申辦護照件數在大半年內可能不會減少，他去年曾預告過全台即將到期或逾期護照已超過260萬本，因此必須一段長時間消化。因此，外交部南辦14個櫃檯全開，人力從12人陸續配置約30人，「找了志工，甚至連我的司機也下來幫忙」。

另方面，由於申辦護照民眾踴躍，周邊交通也時常大打結。行政院南服中心副執行長許乃文指出，今年2月與交通局針對前方「金馬停車場」會勘後，從原本計次收費，調整費率為計時，增加周轉率，而鄰近也增設一些停車格，避免造成當地民眾困擾。