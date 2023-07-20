黑馬神劇《大熊餐廳》去年播映後小兵立大功，風格堪稱《地獄廚神》版《鬥陣俱樂部》，帶領觀眾直擊神秘又刺激的餐廳後台廚房，令餐廳工作者感到心有戚戚焉、讓不擅長向家人表達愛意的每個你我感到似曾相似的意外狀況，舉凡食材不夠、衛生問題、經營理念不同、新舊時代衝突等讓人混亂又頭痛的瞬間，都讓《大熊餐廳》成為2022年最被受矚目的「暗黑系心靈雞湯」。今年夏天，《大熊餐廳》帶著全新第二季重磅回歸，由才剛宣布入圍艾美獎的傑瑞米艾倫懷特回歸飾演不擅溝通的天才廚師卡米，搭配性格火爆的經理表哥里奇、才華洋溢卻自負的年輕廚師辛妮齊聚領銜主演，究竟在堪稱史上最強黑馬神劇的《大熊餐廳》第二季中，三人是否能化危機為轉機，帶領「大熊餐廳」逐步成為芝加哥首屈一指的餐廳？

每個客人都為了享受美食而來，但可曾想過餐廳的狹窄廚房中，要經歷過怎樣的衝突、磨合，才能夠為食客們端上一道道美味佳餚？《大熊餐廳》中的卡米曾是在紐約知名餐廳任職的米其林廚師，因為不擅溝通，再加上哥哥意外離世，被迫回到哥哥經營的餐廳「芝加哥原汁牛肉」餐廳，面對不信任他的老員工、以及有些自信過度卻又控制慾超強的新進員工，讓性格溫潤的卡米多次在餐廳廚房狂飆怒吼，由於餐廳出菜的時間分秒必爭，婉轉又拐彎抹角的客套之詞成了工作累贅，也讓壓力山大的卡米開口就將對方的料理批評的一無是處，讓人彷彿重溫《地獄廚神》中的高登拉姆齊失控發飆的爽快瞬間，直男式的暴力相處方式讓人一邊感嘆廚房內場的辛苦，卻又同時忍不住覺得極度紓壓，彷彿一整天的壓力也隨著卡米的崩潰發洩殆盡！

《大熊餐廳》除了一道又一道的美食饗宴之外，更因為徹底展現後台廚房的混亂與崩潰，更不時地獄梗滿滿的黑色幽默讓人看了會心一笑，讓這部美食影集憑藉著前無古人後無來者的全新原創風格備受讚譽，男主角傑瑞米艾倫懷特更因為完美演繹外表剛強、內心小劇場滿滿的主廚卡米，拿下金球獎音樂及喜劇類最佳男主角，被譽為是他從影多年的最佳代表作之一。第二季目前在美國開播以來同樣也有大好評，讓網友紛紛狂讚，成為FX頻道史上最高收視率的喜劇類電視劇集。

《大熊餐廳》每個角色都深受心理壓力所苦，雖然坐擁一身精湛廚藝，卻都不知無法逃離過往的暗黑秘密，而餐廳前任主廚米奇的意外離世，更是所有人心中的痛。《大熊餐廳》劇中更有許多經典台詞，包括「有沒有一個詞，可以形容害怕好事發生，因為擔心壞事會接著發生的心情？那就是『人生』」還有「開始做吧Let it rip」（意旨不要擔心，讓一切順其自然吧），用最直白的字眼給人一記當頭棒喝，讓你在最混亂黑暗的現實中，被療癒人心的暖陽照耀。