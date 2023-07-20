史上最暢銷天后作家阿嘉莎克莉絲蒂全新推理謀殺電影宇宙第3篇章《威尼斯魅影謀殺案》，將於9月15日與美同步全台大銀幕登場！昨晚正式預告與海報隆重大公開，十足鬼魅氛圍令人不寒而慄！

正在威尼斯度假的神探白羅受邀前往踢館降神會揭穿騙局，未料立即被靈媒識破當面對質還真的撞鬼，令他必須重出江湖再顯神通偵查兇案，及其背後等著他揭露的天大真相，但也為自己惹來致命殺機，人究竟是不是鬼殺的，只有他能解開謎底！

在《威尼斯魅影謀殺案》最新預告中，原本抵達水都享受悠閒退休度假的「前大偵探」白羅，仍忽然被蒂娜菲飾演的老友找上求助，邀請他共同參加一場降神會，希望借助他一向無案不破的神機妙算，企圖踢爆靈媒裝神弄鬼詐騙他人的詭計，沒想到一抵達現場就先被楊紫瓊飾演的靈媒識破，並且正在幫助一位深受喪女之痛的母親與死去的女兒聯繫。

隨著水晶吊燈忽然墜落驚嚇眾人，那名女兒的鬼魂竟真的附身在靈媒身上顯靈，完全出乎白羅的意料之外，更令人大吃一驚的是，當場又隨即有人慘遭殺害，讓白羅當場被迫復出偵查，完全不信邪是鬼犯下這起謀殺案，而且無論再如何信任的老友都立馬變嫌犯，顛覆挑戰他必須找出合理的不變原則，甚至連自己都身陷受到惡靈威脅的險境，令他再於大銀幕上解開空前艱難的詭譎謎案，令人未看便先大呼過癮！

預告裡的華麗水都威尼斯搖身一變成為鬼影幢幢的暗夜鬼魅之地，設於萬聖節前夕的背景更令陰森氛圍十分到位，令人感到恐懼卻步，卻又同時因好奇而趨之若鶩。正式海報由第三度自導自演化身白羅的金獎巨星肯尼斯布萊納、首位華人奧斯卡影后楊紫瓊、艾美獎喜劇天后蒂娜菲、「格雷總裁」性感型男傑米道南，和英國演技派女星凱莉萊利一起拿著蠟燭，排成有如降神會佈陣的「五角陣形」，十分濃厚的靈異驚悚調性顯而易見不言而喻。