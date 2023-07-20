便祕不只造成腸胃不適，身體其他部位也會跟著出問題，大腦也不例外。根據一項最新研究，科學家們首次發現，長期便祕的人容易出現主觀認知下降，發生率比排便順暢者多了73%。這項研究發表於本週三在阿姆斯特丹舉行的2023年阿茲海默症協會國際會議（Alzheimer’s Association International Conference）。

根據美國媒體CNN在19日報導，慢性便祕指的是每隔3天（或以上）才排便一次。全球約16%的成年人有便祕經驗，又以老年人較為常見，主要原因和缺乏運動、膳食纖維和服用藥物（部分副作用導致便祕）有關。

該研究的作者針對超過11萬2千位成年人進行調查，結果發現，與每天大便1次的人相比，便祕者的認知能力明顯較差，兩者認知上的年齡平均差距3歲。而每天大便超過2次的人，也出現風險增加的情況，不過機率較小。

排便頻率和腸道微生物群有關，而腸道健康會影響血液和大腦認知能力。那些不常排便、認知力較差的人，他們體內製造丁酸鹽（butyrate）的好菌明顯減少。丁酸鹽是一種脂肪酸，能加強腸道屏障，防止細菌和其他微生物進入血液；丁酸鹽也為結腸細胞提供能量，對促進消化系統健康大有幫助。

丁酸鹽出現在高纖食物、纖維補充劑、益生元和全脂奶製品中。蔬菜、水果、全穀物和堅果含有大量纖維素，根據美國食品與藥物管理局（FDA）規定，成年人每天應至少攝取25公克纖維。全脂奶製品則包含奶油、乳酪、牛奶或酥油，但必須適量食用。

此外，攝取充足的水分能幫助軟化糞便。每星期進行數次運動，加上適度釋放壓力，也能讓排便更加順暢。