北京再釋放穩定人民幣匯率的信號，今日開盤前，人民銀行發布，為進一步完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，繼續增加企業和金融機構跨境資金來源，引導其優化資產負債結構，人行、國家外匯局決定將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25上調至1.5，於即日起（7月20日）實施。人民幣對美元在岸和離岸市場雙雙應聲大幅走高。

市場分析，人行此舉可以讓境內企業能夠更多地利用離岸美元融資，用以增加美元供應，並減緩人民幣貶值壓力。

全口徑跨境融資宏觀審慎管理政策是為便利境內企業借用境外資金，降低實體經濟融資成本而制定的一項融資便利化政策。企業可根據自身凈資產情況借用境外資金，外幣資金也可以兌換為人民幣使用。上調企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數，可以提升企業和金融機構跨境融資風險加權餘額上限，鼓勵市場主體跨境融資。提高企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數在便利境內機構跨境融資的同時，也有助於境外資金流入，增加境內美元流動性。